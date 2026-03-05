كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن العصبية والتوتر لا يجب التعامل معهما دائمًا باعتبارهما حالة نفسية فقط، مشيرًا إلى أن السبب قد يكون خللًا عضويًا في الجسم يجب اكتشافه أولًا.

وقال "موافي"، خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إن هناك اعتقادًا شائعًا بأن الشخص العصبي يحتاج مباشرة إلى طبيب نفسي، لكن الحقيقة الطبية تؤكد أن العصبية قد تكون نتيجة خلل عضوي، مثل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب توترًا شديدًا ورعشة وفقدان وزن.

وأضاف أن الفشل الكبدي قد يؤدي إلى تغيرات نفسية وسلوكية، منها اضطراب النوم (النوم نهارًا والسهر ليلًا)، وزيادة العصبية والانفعال، كما أن الفشل الكلوي يسبب مظاهر نفسية وعصبية لدى المرضى.

وأشار إلى أن رسالة الدكتوراه الخاصة به كانت بعنوان "المظاهر النفسية والعصبية لمرضى الفشل الكلوي"، موضحًا أنها تؤكد ارتباط الأعراض النفسية بمشكلات عضوية.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في تفسير العصبية على أنها مشكلة نفسية فقط، مؤكدًا أن الخطوة الأولى عند الشعور بعصبية غير مبررة يجب أن تكون التوجه إلى طبيب أمراض باطنة لإجراء الفحوصات اللازمة، واستبعاد الأسباب العضوية قبل اللجوء إلى الطبيب النفسي.

