ترامب: سيكون لي تأثير كبير على القيادة المستقبلية في إيران

كتب : عبدالله محمود

08:22 م 05/03/2026

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنوي لعب دور كبير في المشهد السياسي الإيراني بعد انتهاء الحرب.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن سيكون لها تأثير كبير على القيادة المستقبلية في إيران، وإلا فلن تكون هناك أي تسوية.

وأوضح ترامب، أن أمريكا ستعمل مع الشعب والنظام الإيراني، للتأكد من وصول شخص يمكنه بناء إيران بشكل جيد دون أسلحة نووية، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية تزيل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وتفعل ذلك بطريقة لم يشهدها أحد من قبل.

وأشار ترامب، إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية في إيران دقيقة للغاية ولديها إمدادات غير محدودة من الأسلحة، مؤكدًا أنه لم يعد لدى طهران قوة بحرية ولا جوية ولا رادارات لكشف الطائرات لأن كل ذلك تم تدميره بالكامل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن جيش إيران أصبح محطم ولم يعد يملك شيئا سوى الجرأة.

