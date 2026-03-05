إعلان

الجيش الكويتي: نتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية في أجوائنا الآن

كتب : مصطفى الشاعر

08:34 م 05/03/2026

الجيش الكويتي

أعلن الجيش الكويتي، في بيان عاجل، اليوم الخميس، أن "منظومات الدفاع الجوي" تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيانها، أن قواتها في حالة استنفار قصوى لصد هذه الهجمات وتأمين كافة المواقع الحيوية، مشددة على أن الرادارات ترصد الأهداف بدقة للتعامل معها فوريا ومنع وصولها إلى أهدافها.

توضيح بشأن دوي الانفجارات

طمأن الجيش الكويتي المواطنين والمقيمين بأن الأصوات القوية المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي "نتيجة مباشرة لعمليات اعتراض وتدمير الصواريخ والمسيرات في السماء".

وأوضح البيان، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط عدد من الأهداف قبل بلوغها المناطق السكنية، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

استنفار عسكري شامل بالمنطقة

واصلت القوات الإيرانية قصفها "المكثف" للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية عنيفة استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

يأتي هذا الهجوم في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

