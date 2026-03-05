كشف النجم الويلزي السابق جاريث بيل عن كواليس جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة تواجدهما معاً في صفوف ريال مدريد.



رد بيل خلال ظهوره في برنامج The Overla، إذا كان رونالدو يغضب منه عندما لا يمرر له الكرة:"إن الأمر كان يحدث بالفعل، لقد لوح بذراعيه غاضباً عدة مرات عندما أضعت فرصة انفراد بالمرمى، وربما كان بإمكاني تمرير الكرة له في تلك اللحظة".



وأضاف بيل: "عليك أن تتفهم أن هذا هو دافعه وتحفيزه هو لا يريد تسجيل هدف واحد فقط، بل يريد تسجيل ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أو ستة أهداف في المباراة إن استطاع، فذلك ليس لوجود خلافات شخصية بيننا بل لرغبته في المزيد".



وتابع: "هو يدرك جيداً أنه يطارد الأرقام القياسية ويريد تسجيل المزيد من الأهداف والتفوق على ميسي في سباق التهديف".



وواصل نجم الريال السابق:"حتى عندما عاد إلى مانشستر يونايتد قال البعض إنه لم يعد كما كان، لكنه استمر في تسجيل الأهداف، وهو في النهاية أصعب شيء يمكن القيام به في كرة القدم".



وأكمل حديثه: "رونالدو كان شديد الحافز عندما تدخل أي مباراة وأنت تلعب معه، كنت تشعر وكأن الفريق متقدم بالفعل 1-0 لأنك تعلم أنه سيسجل هدفاً في مرحلة ما من المباراة وجوده كان يمنح الفريق ثقة كبيرة".



وأردف:"عندما شاهدته وهو يلعب في الدوري الإنجليزي، خاصة عندما كنت أصغر سناً منه كان لاعباً يعتمد بشكل أكبر على المهارة والمراوغات كجناح هجومي، لكن عندما وصلت إلى مدريد شعرت أنه بدأ مرحلة التحول إلى هداف، أدرك أنه إذا سجل الأهداف فلن يضطر لبذل جهد كبير في أدوار أخرى، كما أنه سيحصل على المزيد من الإشادة والتقدير".



وأتم قائلاً: "أنا وكريستيانو كنا نلعب على الأطراف وربما بلمسة استعراضية أكبر، بينما كان بنزيما هو اللاعب الذي يربط كل شيء معاً في الهجوم، وكان بمثابة نقطة الارتكاز".

مشوار بيل ورونالدو في الريال



ولعب بيل إلى جانب رونالدو في ريال مدريد لمدة خمس سنوات بين عامي 2013 و2018، وهي الفترة التي شهدت واحدة من أنجح الحقبات في تاريخ الملكي، بعدما نجح الفريق في التتويج بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.



وخلال تلك الفترة، تحول رونالدو إلى ماكينة تهديفية استثنائية إذ سجل 249 هدفاً في 239 مباراة فقط، في وقت كان فيه يخوض منافسة شرسة مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة الهدافين وتحطيم الأرقام القياسية.



ويذكر أن رونالدو أمضى أربع سنوات في ريال مدريد قبل وصول بيل إلى النادي قادماً من توتنهام الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت 86 مليون جنيه إسترليني عام 2013.