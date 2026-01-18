"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

أكد وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني لا يحتاج إلى عدد كبير من المحترفين لحصد البطولات، مشيرا أن الفراعنة توجوا باللقب من قبل في أكثر من مرة بلاعبين محليين.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "منتخب مصر محتاج لاعبين يقدمون مستويات كبيرة في الملعب، منتخب مصر كسب 3 بطولات لأمم أفريقيا بلاعبين محليين".

وأضاف: "نجم منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، هو ياسر إبراهيم وهو لاعب محلي، يتواجد في الدوري المصري، اللاعبين المحليين مع المنتخب قدموا مستويات في البطولة أفضل من المحترفين".

وتابع: "لا يوجد فارق بين لاعب محلي ومحترف، واللي مش حابب يلعب في منتخب مصر ويقدم 150% من مستواه، مينضمش لمنتخب مصر، ده اسمه منتخب مصر مش منتخب حد".

ويذكر أن منتخب مصر كان قد احتل المركز الرابع في أمم أفريقيا 2025، بعدما تلقى الهزيمة أمام نيجيريا أمس، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

