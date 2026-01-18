مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي منتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

12:34 ص 18/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة في المتحف المصري (8)
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني لا يحتاج إلى عدد كبير من المحترفين لحصد البطولات، مشيرا أن الفراعنة توجوا باللقب من قبل في أكثر من مرة بلاعبين محليين.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "منتخب مصر محتاج لاعبين يقدمون مستويات كبيرة في الملعب، منتخب مصر كسب 3 بطولات لأمم أفريقيا بلاعبين محليين".

وأضاف: "نجم منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، هو ياسر إبراهيم وهو لاعب محلي، يتواجد في الدوري المصري، اللاعبين المحليين مع المنتخب قدموا مستويات في البطولة أفضل من المحترفين".

وتابع: "لا يوجد فارق بين لاعب محلي ومحترف، واللي مش حابب يلعب في منتخب مصر ويقدم 150% من مستواه، مينضمش لمنتخب مصر، ده اسمه منتخب مصر مش منتخب حد".

ويذكر أن منتخب مصر كان قد احتل المركز الرابع في أمم أفريقيا 2025، بعدما تلقى الهزيمة أمام نيجيريا أمس، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

إعلامي يكشف تفاصيل إنهاء صفقة الأهلي الجديدة

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وائل جمعة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
شئون عربية و دولية

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
أخبار مصر

لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي