كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

3 2
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

1 0
21:45

ليتشي

"فرصة خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

11:13 م 14/01/2026
    منتخب المغرب
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (7) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)

شهد الشوط الأول من مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب ونيجيريا تبادل للهجمات، إذ سيطر أسود الأطلس على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% للنسور.

وبدأ اللعب بتسديدة صيباري من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 3، قبل أن يهدد براهيم دياز المرمى بتسديدة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.

وعلى الطرف الآخر، واجه لوكمان حارس المغرب بونو بتسديدة قوية في الدقيقة 15، لكن الدفاع وتصدي الحارس حالا دون هدف.

واصل الفريقان الضغط، مع محاولات خطيرة من المغرب عبر عرضيات أشرف حكيمي وصيباري وبراهيم دياز، وكادت أن تصل إلى الشباك في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية من حكيمي من ضربة حرة في الدقيقة 34 وانفراد صيباري في الدقيقة 39، لكن جميعها مرت بجوار المرمى أو تصدى لها الحارس النيجيري ببراعة.

كما كانت هناك محاولات نيجيرية من خلال عرضيات أكور أدامز وتسديدات من خارج منطقة الجزاء، لكنها لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

