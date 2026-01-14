10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

خسر منتخب مصر بهدف نظيف من نظيره السنغال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ورصدت كاميرات المباراة، لاعبو منتخب مصر عقب الخسارة وتظهر عليهم ملامح الحزن والحسرة بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب القاري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ساديو ماني قائد منتخب السنغال في الدقيقة 78.