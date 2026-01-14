مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

09:27 م 14/01/2026 تعديل في 09:31 م
خسر منتخب مصر بهدف نظيف من نظيره السنغال في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ورصدت كاميرات المباراة، لاعبو منتخب مصر عقب الخسارة وتظهر عليهم ملامح الحزن والحسرة بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب القاري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ساديو ماني قائد منتخب السنغال في الدقيقة 78.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال

