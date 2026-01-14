زوجة ياسر إبراهيم تدعمه في مباراة منتخب مصر والسنغال

10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها ياسر إبراهيم مع منتخب مصر داعمة له في مباراة منتخب مصر والسنغال.

وشاركت أسماء ياسر عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورته مع رسالة تدعي فيها قائلا: "يارب نفرح النهاردة ويعديها على خير"، كما نشرت صورة لزوجها وعلقت عليها قائلا: "واثقين فيك أوي".

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.