كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

زوجة ياسر إبراهيم تدعمه في مباراة منتخب مصر والسنغال

كتب : مصراوي

08:17 م 14/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها ياسر إبراهيم مع منتخب مصر داعمة له في مباراة منتخب مصر والسنغال.

وشاركت أسماء ياسر عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورته مع رسالة تدعي فيها قائلا: "يارب نفرح النهاردة ويعديها على خير"، كما نشرت صورة لزوجها وعلقت عليها قائلا: "واثقين فيك أوي".

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم منتخب مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

