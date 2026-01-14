تقام اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، العديد من المباريات في كافة المسابقات والمنافسات حول العالم، في مقدمتهم مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتشهد مباريات اليوم، الكثير من اللقاءات التي تتمتع بقدر عالي من القوة، منها مباريات كأس أمم أفريقيا، بجانب عدد من المباريات في دوريات مختلفة حول العالم.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

نابولي ضد بارما، 7.30 مساءً

إنتر ميلان ضد ليتشي، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

السنغال ضد مصر، 7 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

المغرب ضد نيجيريا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد سانت باولي، 7.30 مساءً، "إم بي سي أكشن"

لايبزج ضد فرايبورج، 9.30 مساءً

كولن ضد بايرن ميونخ، 9.30 مساءً، "إم بي سي أكشن"

هوفنهايم ضد بروسيا مونشنجلادباخ، 9.30 مساءً

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

تشيلسي ضد أرسنال، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

القادسية ضد الفيحاء، 4.45 دقيقة مساءً، قناة "الثمانية"

الشباب ضد نيوم، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية"

الأهلي ضد التعاون، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية"

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس ضد إلتشي، 10 مساءً

ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فايكانو، 10 مساءً

ألباسيتي ضد ريال مدريد، 10 مساءً

أقرأ أيضًا:

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال؟