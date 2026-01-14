مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. رحيل أفشة.. ورسالة من ابنة حسام حسن

كتبت-هند عواد:

01:00 ص 14/01/2026
    ابنة حسام حسن تدعم والدها قبل مواجهة السنغال
    حسام عبد المجيد من مران منتخب مصر
    أفشة يودع الأهلي برسالة مؤثرة
    حشد جماهيري لاستقبال بعثة منتخب مصر في طنجة
    زيزو من مران منتخب مصر
    سالم الدوسري ينشر صورة احتفاله بهدفيه في النصر في ديربي الرياض
    محمد إسماعيل ينشر صورته مع منتخب مصر
    مصطفى محمد ينشر صورة من استقبال جماهير طنجة لمنتخب مصر
    ميدو من صالة الألعاب الرياضية
    محمد الشيبي ينشر دعاء

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعبو منتخب مصر، أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل، صورهم من مران الفراعنة، قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورته من صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر سالم الدوسري نجم الهلال السعودي، صورته أثناء الاحتفال بهدفيه في شباك النصر، بالديربي الذي حسمه الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

ونشر المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، دعاء فيه: "اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين".

وودع محمد مجدي "أفشة" الأهلي، بعد إعارته للاتحاد السكندري، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من أفريقيا للدوري لبطولات العالم، كورة كثيرة راحت وجات، واحدة لبست غيّرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت طيّرت فلوس كثير برضه، كل ده مش مهم".

وأضاف: "المهم إني عيشت طول عمري محبوب ومتشال على الرأس من أعظم جمهور في الدنيا، أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح، عايز أقول لكم هتوحشوني جدًا، أتمنى ميكونش وداع دائم، يبقى مؤقت لفترة قصيرة، أرجع فيها زي الأول وأكثر".

واختتم أفشة: "بحب جمهور الأهلي كثير، مش هاقول مع السلامة، هاقول إلى لقاء قريب تاني بإذن الله، جمهور الأهلي من كل قلبي شكرًا على اللي فات وعلى اللي جاي برضه".

ونشر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، صورا من استقبال الجماهير لبعثة المنتخب في طنجة، قبل مباراة نصف النهائي.

ودعمت يارا، ابنة حسام حسن مدرب منتخب مصر، والدها قبل مباراة السنغال، ونشر مقطع فيديو وكتبت: "احنا يا بابا المصريين".

