بعد كريستيانو رونالدو.. ميسي يزور البيت الأبيض لهذا السبب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وقائدة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لزيارة البيت الأبيض، يوم الخميس 5 مارس، للاحتفال بفوز الفريق بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي يزور البيت الأبيض

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "ذا أثيليتك"، إن فريق إنتر ميامي سيزور البيت الأبيض، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق إلى دي سي يونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يكشف ما إذا كان ميسي سينضم إلى الفريق في هذه الزيارة أم لا، وفي حال حضوره، ستكون هذه أول زيارة لميسي إلى البيت الأبيض.

وكان ميسي دُعي، ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، لتسلم وسام الحرية الرئاسي من الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2025، لكنه لم يتمكن من الحضور.

زيارة كريستيانو رونالدو للبيت الأبيض

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، في نفس اليوم الذي استضاف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي.

وسبق وحضر ديفيد بيكهام، مالك نادي ميامي، إلى البيت الأبيض مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2012 بعد فوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2011.

