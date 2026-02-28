مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

إعلان

بعد كريستيانو رونالدو.. ميسي يزور البيت الأبيض لهذا السبب

كتب : هند عواد

02:01 م 28/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 8 صورة
    أول تعليق من ميسي
  • عرض 8 صورة
    ميسي ضد أنجولا
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي (6)
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي (2)
  • عرض 8 صورة
    ليونيل ميسي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وقائدة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لزيارة البيت الأبيض، يوم الخميس 5 مارس، للاحتفال بفوز الفريق بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي يزور البيت الأبيض

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "ذا أثيليتك"، إن فريق إنتر ميامي سيزور البيت الأبيض، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق إلى دي سي يونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يكشف ما إذا كان ميسي سينضم إلى الفريق في هذه الزيارة أم لا، وفي حال حضوره، ستكون هذه أول زيارة لميسي إلى البيت الأبيض.

وكان ميسي دُعي، ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، لتسلم وسام الحرية الرئاسي من الرئيس السابق جو بايدن في يناير 2025، لكنه لم يتمكن من الحضور.

زيارة كريستيانو رونالدو للبيت الأبيض

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، في نفس اليوم الذي استضاف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي.

وسبق وحضر ديفيد بيكهام، مالك نادي ميامي، إلى البيت الأبيض مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2012 بعد فوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 2011.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي البيت الأبيض إنتر ميامي الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات
اقتصاد

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات
قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق