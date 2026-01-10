"ثقة للفراعنة وصدمة قبل النهاية".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الأول في ربع

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

أجرى موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات والبيانات الرياضية، تقييما لأداء لاعبي منتخب مصر في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار، سجل الثلاثية، عمر مرموش ومحمد صلاح ورامي ربيعة.

وجاءت تقييمات نجوم منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي: 7

حسام عبد المجيد: 6.3

ياسر إبراهيم: 6.7

محمد هاني: 6.9

حمدي فتحي: 7.7

مروان عطية: 6.4

أحمد أبو الفتوح: 6.8

رامي ربيعة: 7.9

محمد صلاح: 7.7

عمر مرموش: 7.9

إمام عاشور: 7.9

وشارك تريزيجيه بديلا من الدقيقة 78 وحصل على تقييم 6.4

موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال يوم الأربعاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.