بعد الفوز بثلاثية.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار.. من الأعلى؟
كتب- محمد عبد السلام:
أجرى موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات والبيانات الرياضية، تقييما لأداء لاعبي منتخب مصر في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار، سجل الثلاثية، عمر مرموش ومحمد صلاح ورامي ربيعة.
وجاءت تقييمات نجوم منتخب مصر كالتالي:
محمد الشناوي: 7
حسام عبد المجيد: 6.3
ياسر إبراهيم: 6.7
محمد هاني: 6.9
حمدي فتحي: 7.7
مروان عطية: 6.4
أحمد أبو الفتوح: 6.8
رامي ربيعة: 7.9
محمد صلاح: 7.7
عمر مرموش: 7.9
إمام عاشور: 7.9
وشارك تريزيجيه بديلا من الدقيقة 78 وحصل على تقييم 6.4
موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال
وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال يوم الأربعاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.