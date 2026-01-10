مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 1
22:00

تشيلسي

بعد الفوز بثلاثية.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار.. من الأعلى؟

كتب- محمد عبد السلام:

11:04 م 10/01/2026
أجرى موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات والبيانات الرياضية، تقييما لأداء لاعبي منتخب مصر في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار، سجل الثلاثية، عمر مرموش ومحمد صلاح ورامي ربيعة.

وجاءت تقييمات نجوم منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي: 7

حسام عبد المجيد: 6.3

ياسر إبراهيم: 6.7

محمد هاني: 6.9

حمدي فتحي: 7.7

مروان عطية: 6.4

أحمد أبو الفتوح: 6.8

رامي ربيعة: 7.9

محمد صلاح: 7.7

عمر مرموش: 7.9

إمام عاشور: 7.9

وشارك تريزيجيه بديلا من الدقيقة 78 وحصل على تقييم 6.4

موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال يوم الأربعاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تقييمات نجوم منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر الآن نتيجة مباراة مصروكوت ديفوار

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار