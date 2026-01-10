ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

"ثقة للفراعنة وصدمة قبل النهاية".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الأول في ربع

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، يضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في نصف النهائي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: جيلا دوي، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو وجيسلان كونان

خط الوسط: كريست إيناو أولاي، فرانك كيسي وإبراهيما سنجاري

خط الهجوم: يان ديوماندي، إيفان جويساند وأماد ديالو

أبرز أحداث مباراة مصر وكوت ديفوار:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

الدقيقة 8: خطأ لصالح عمر مرموش في منتصف الملعب

الدقيقة 14: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب مصر

الدقيقة 17: فرصة خطيرة لمنتخب كوت ديفوار، يبعدها أحمد فتوح ببراعة من أمام مهاجم كوت ديفوار

الدقيقة 21: رأسية من حسام عبد المجثيد ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب كوت ديفوار

الدقيقة 22: رأسية من لاعب منتخب كوت ديفوار تمر بجوار مرمى منتخب مصر

الدقيقة 29: ركلة حرة لمنتخب كوت ديفوار من على حدود منطقة جزاء مصر

الدقيقة 32: رامي ربيعة يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى كوت ديفوار

الدقيقة 39: أحمد فتوح يسجل الهدف الأول لكوت ديفوار بالخطأ في مرماه

الدقيقة 42: عرضية من عمر مرموش تصل سهلة في يد حارس مرمى كوت ديفوار

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر

الدقيقة 64: تسديدة قوية من فرانك كيسي لاعب كوت ديفوار تخرج أعلى مرمى منتخب مصر

الدقيقة 73: دوي يسجل الهدف الثاني لكوت ديفوار في مرمى مصر

الدقيقة 76: توقف المباراة لعلاج محمد الشناوي

الدقيقة 80: عرضية من لاعب كوت ديفوار يتصدى لها دفاع المنتخب

الدقيقة 86: ضغط متواصل من السنغال ودفاع بقوة من لاعبي المنتخب الوطني

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة