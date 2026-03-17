إعلان

كيف يؤثر قرار الفيدرالي المرتقب على أسعار الذهب؟

كتب : آية محمد

05:45 م 17/03/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأثير الأحداث والتوترات العالمية على أسعار الذهب يفوق تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم وغدا عقد أول اجتماع له لحسم سعر الفائدة على الدولار، وذلك بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين أمريكا وإيران.

وأوضح منيب لـ "مصراوي"، أن قرارات الفيدرالي لا تؤثر بشكل مباشر على الذهب، وإنما تنعكس بشكل أساسي على حركة الدولار، مشيرا إلى أنه في حال تثبيت أسعار الفائدة، تظل التوترات الجيوسياسية هي العامل الرئيسي المؤثر على الذهب.

وأضاف أنه في حالة خفض الفائدة على الدولار، يتراجع الإقبال عليه ويتجه المستثمرون إلى الذهب، مما يدعم ارتفاع أسعاره، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار، وبالتالي تراجع الطلب على الذهب وانخفاض أسعاره.

وأشار منيب إلى أن هذه التأثيرات تظل في إطار النظريات الاقتصادية، لكن في أوقات الحروب تصبح التوترات الجيوسياسية هي العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب.

وشبه منيب الحرب الأمريكية الإيرانية بـ"العاصفة"، في حين شبه قرارات الفيدرالي بـ "المروحة"، موضحا أن تشغيلها أو إيقافها لن يؤثر على قوة العاصفة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
حكايات الناس

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
حوادث وقضايا

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
رياضة محلية

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
أخبار وتقارير

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
اقتصاد

لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا