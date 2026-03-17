قبل قمة الريال والسيتي.. أشهر الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من المباريات المثيرة، التي شهدت "ريمونتادا" تاريخية، أبرزها مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وتقام مواجهات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، ويبحث مانشستر سيتي عن ريمونتادا أمام ريال مدريد الإسباني، بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

أكبر عودات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

إليكم أبرز المباريات التي شهدت ديمونتادا في تاريخ البطولة:



العودة من تأخر أربعة أهداف (مرة واحدة):

برشلونة ضد باريس سان جيرمان: موسم 2016-17 (دور الـ16)

مباراة الذهاب: باريس سان جيرمان 4-0 برشلونة

مباراة الإياب: برشلونة 6-1 باريس سان جيرمان



العودة من تأخر ثلاثة أهداف (ثلاث مرات):

ليفربول ضد برشلونة: موسم 2018-19 (نصف النهائي)

الذهاب: برشلونة 3-0 ليفربول

الإياب: ليفربول 4-0 برشلونة



روما ضد برشلونة: موسم 2017-18 (ربع النهائي)

الذهاب: برشلونة 4-1 روما

الإياب: روما 3-0 برشلونة



ديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان: موسم 2003-04 (ربع النهائي)

الذهاب: ميلان 4-1 ديبورتيفو لاكورونيا

الإياب: ديبورتيفو لاكورونيا 4-0 ميلان



العودة من تأخر هدفين (12 مرة):

أتالانتا ضد بوروسيا دورتموند: موسم 2025-26 (ملحق الأدوار الإقصائية)

الذهاب: بوروسيا دورتموند 2-0 أتالانتا

الإياب: أتالانتا 4-1 بوروسيا دورتموند



يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد: موسم 2018-19 (دور الـ16)

الذهاب: أتلتيكو مدريد 2-0 يوفنتوس

الإياب: يوفنتوس 3-0 أتلتيكو مدريد



مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان: موسم 2018-19 (دور الـ16)

الذهاب: مانشستر يونايتد 0-2 باريس سان جيرمان

الإياب: باريس سان جيرمان 1-3 مانشستر يونايتد



موناكو ضد مانشستر سيتي: موسم 2016-17 (دور الـ16)

الذهاب: مانشستر سيتي 5-3 موناكو

الإياب: موناكو 3-1 مانشستر سيتي



ريال مدريد ضد فولفسبورغ: موسم 2015-16 (ربع النهائي)

الذهاب: فولفسبورغ 2-0 ريال مدريد

الإياب: ريال مدريد 3-0 فولفسبورغ



بايرن ميونخ ضد بورتو: موسم 2014-15 (ربع النهائي)

الذهاب: بورتو 3-1 بايرن ميونخ

الإياب: بايرن ميونخ 6-1 بورتو



تشيلسي ضد باريس سان جيرمان: موسم 2013-14 (ربع النهائي)

الذهاب: باريس سان جيرمان 3-1 تشيلسي

الإياب: تشيلسي 2-0 باريس سان جيرمان



مانشستر يونايتد ضد أولمبياكوس: موسم 2013-14 (دور الـ16)

الذهاب: أولمبياكوس 2-0 مانشستر يونايتد

الإياب: مانشستر يونايتد 3-0 أولمبياكوس



برشلونة ضد ميلان: موسم 2012-13 (دور الـ16)

الذهاب: ميلان 2-0 برشلونة

الإياب: برشلونة 4-0 ميلان



تشيلسي ضد نابولي: موسم 2011-12 (دور الـ16)

الذهاب: نابولي 3-1 تشيلسي

الإياب: تشيلسي 4-1 نابولي (بعد وقت إضافي)



موناكو ضد ريال مدريد: موسم 2003-04 (ربع النهائي)

الذهاب: ريال مدريد 4-2 موناكو

الإياب: موناكو 3-1 ريال مدريد



برشلونة ضد تشيلسي: موسم 1999-2000 (ربع النهائي)

الذهاب: تشيلسي 3-1 برشلونة

الإياب: برشلونة 5-1 تشيلسي (بعد وقت إضافي)

