بدأ مشواره أساسي.. تقرير يكشف بشرى سارة لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر المستجدات المتعلقة بمسيرة حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي المُعار إلى برشلونة، خلال تجربته مع البلوجرانا حتى الآن.

وانتقل عبد الكريم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع وجود بند يتيح للنادي الإسباني شراء عقده بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة سبورت أن المهاجم المصري يحظى بثقة كاملة من إدارة النادي، حيث بدأ مشواره مباشرة كلاعب أساسي في فريق الشباب (يوفينيل أيه)، ما أتاح له التأقلم تدريجيًا مع أسلوب لعب برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن عبد الكريم أثار توقعات هائلة منذ انضمامه، ورغم أن وجهته الأولى كانت مع فريق برشلونة أثلتيك، تم اختياره للبدء مع فريق الشباب تحت قيادة المدرب بول بلاناس، حيث شارك أساسياً في جميع المباريات الثلاث التي خاضها، متفوقًا على زميله نوهو فوفانا.

يمتلك خصائص فنية وجسدية مميزة

ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه يمتلك خصائص فنية وجسدية مميزة، رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، مؤكدة أن النادي يثق في قدرته على التأقلم التدريجي مع أسلوب لعب برشلونة، مع التأكيد على أهمية الصبر وعدم التعجل، خاصةً مع اللاعبين الواعدين القادمين من خلفيات كروية مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أداءه أمام هويسكا رفع سقف التوقعات، بينما خفّضت المباراتان التاليتان هذا السقف بعض الشيء، إلا أن الإيمان بإمكانياته وإمكاناته على كسر القوالب النمطية وإحداث تأثير كبير لم يتزعزع.