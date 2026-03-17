6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب

تعرض منزل الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب روما الإيطالي، للسرقة من جانب 6 رجال ملثمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

سرقة منزل العيناوي لاعب روما

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، اقتحم ستة رجال ملثمين منزل اللاعب المغربي الدولي في الساعات الأولى من الصباح، وحبسوا عائلته في الداخل، وسرقوا مجوهرات وأشياء مختلفة بقيمة 10000 يورو.

وأشارت وكالة الأنباء الرومانية "أنسا"، إلى أنه في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، اقتحمت مجموعة من ستة رجال يرتدون ملابس سوداء بالكامل شقة اللاعب في حي كاستل فوسانو.

واقتحم اللصوص المنزل، وهم مسلحون بمسدس وملثمون، وكسروا قضبان نافذة غرفة المعيشة، وحبسوا العيناوي في غرفة مع والدته وشريكته وشقيقه وشريكة شقيقه، ثم عبثوا بمحتويات المنزل، وسرقوا مجوهرات تُقدّر قيمتها بحوالي 10,000 يورو، من بينها ساعة رولكس وحقائب يد فاخرة، ووصلت الشرطة على الفور وبدأت تحقيقًا بوحدة متنقلة.

وانضم العيناوي، المولود في فرنسا ويحمل الجنسية المغربية، إلى نادي روما في بداية موسم 2025-2026 من نادي لانس الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعدّ العيناوي لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب المغربي، وكان ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما خسر من السنغال.



