مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

جميع المباريات

6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب

كتب : هند عواد

04:51 م 17/03/2026
  • عرض 3 صورة
    نائل العيناوي
    نائل العيناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض منزل الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب روما الإيطالي، للسرقة من جانب 6 رجال ملثمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، اقتحم ستة رجال ملثمين منزل اللاعب المغربي الدولي في الساعات الأولى من الصباح، وحبسوا عائلته في الداخل، وسرقوا مجوهرات وأشياء مختلفة بقيمة 10000 يورو.

وأشارت وكالة الأنباء الرومانية "أنسا"، إلى أنه في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، اقتحمت مجموعة من ستة رجال يرتدون ملابس سوداء بالكامل شقة اللاعب في حي كاستل فوسانو.
واقتحم اللصوص المنزل، وهم مسلحون بمسدس وملثمون، وكسروا قضبان نافذة غرفة المعيشة، وحبسوا العيناوي في غرفة مع والدته وشريكته وشقيقه وشريكة شقيقه، ثم عبثوا بمحتويات المنزل، وسرقوا مجوهرات تُقدّر قيمتها بحوالي 10,000 يورو، من بينها ساعة رولكس وحقائب يد فاخرة، ووصلت الشرطة على الفور وبدأت تحقيقًا بوحدة متنقلة.
وانضم العيناوي، المولود في فرنسا ويحمل الجنسية المغربية، إلى نادي روما في بداية موسم 2025-2026 من نادي لانس الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعدّ العيناوي لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب المغربي، وكان ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما خسر من السنغال.

اقرأ أيضًا:

نائل العيناوي روما منتخب المغرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
رياضة محلية

اقتصاد

جنة الصائم

أخبار المحافظات

دراما و تليفزيون

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

