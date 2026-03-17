كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

إيران تترقب رد مصر لإنقاذ مشاركتها في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

02:10 م 17/03/2026

منتخب إيران

تترقب إيران رد عدد من المنتخبات، من بينها مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، بشأن مقترح نقل مباريات المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، لدواعٍ أمنية ولوجستية.

جاء ذلك على لسان السفير الإيراني لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديدة، الذي أوضح أن بلاده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المشاركة في المونديال، لكنها تواجه تحديات تتعلق بإجراءات التأشيرات والدعم اللوجستي داخل الولايات المتحدة.

منتخب إيران يفتتح مبارياته مع نيوزيلندا

وتقام البطولة، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، ثم يواجه منتخب مصر يوم 26 يونيو على ملعب لومين فيلد في سياتل.

تصريحات السفير الإيراني

وأكد السفير الإيراني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يملك صلاحيات التدخل لإيجاد حلول بديلة، من بينها إقامة مباريات المنتخب الإيراني في المكسيك، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة على هذا الخيار، في انتظار موقف المنتخبات المنافسة، ومن بينها مصر.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيصدر عن وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي مواقف سلبية تجاه الشعب الأمريكي، مع الإشادة بالعلاقات الإيجابية مع الشعب المكسيكي.

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
