إيران تترقب رد مصر لإنقاذ مشاركتها في كأس العالم 2026

تترقب إيران رد عدد من المنتخبات، من بينها مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، بشأن مقترح نقل مباريات المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، لدواعٍ أمنية ولوجستية.

جاء ذلك على لسان السفير الإيراني لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديدة، الذي أوضح أن بلاده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المشاركة في المونديال، لكنها تواجه تحديات تتعلق بإجراءات التأشيرات والدعم اللوجستي داخل الولايات المتحدة.

منتخب إيران يفتتح مبارياته مع نيوزيلندا

وتقام البطولة، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، ثم يواجه منتخب مصر يوم 26 يونيو على ملعب لومين فيلد في سياتل.

تصريحات السفير الإيراني

وأكد السفير الإيراني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يملك صلاحيات التدخل لإيجاد حلول بديلة، من بينها إقامة مباريات المنتخب الإيراني في المكسيك، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة على هذا الخيار، في انتظار موقف المنتخبات المنافسة، ومن بينها مصر.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيصدر عن وزارة الشباب والرياضة الإيرانية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي مواقف سلبية تجاه الشعب الأمريكي، مع الإشادة بالعلاقات الإيجابية مع الشعب المكسيكي.