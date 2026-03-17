تشغيل القطار الخفيف بمواعيد رمضان خلال عيد الفطر

كتب : محمد نصار

05:35 م 17/03/2026

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، استمرار العمل بمواعيد التشغيل المقررة خلال شهر رمضان، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار التيسير على المواطنين وضمان سهولة التنقل خلال أيام العيد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مواعيد آخر الرحلات اليومية جاءت كالتالي:
• آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:15 مساءً.
• آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:45 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:15 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:45 مساءً.
• آخر رحلة من مدينة المعرفة إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:39 مساءً.

وأكدت الشركة أنه ستتم العودة إلى مواعيد التشغيل الطبيعية للقطار الكهربائي الخفيف عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة العيد، متمنية لهم تنقلات آمنة وسهلة خلال هذه الفترة.

أحدث الموضوعات

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
رياضة محلية

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
حوادث وقضايا

عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
دنيا سامي بلوك جذاب في برنامج "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

دنيا سامي بلوك جذاب في برنامج "رامز ليفل الوحش"
لاريجاني.. "دانة إيران" تسقط للأبد (بروفايل)
شئون عربية و دولية

لاريجاني.. "دانة إيران" تسقط للأبد (بروفايل)
توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
جنة الصائم

توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"

