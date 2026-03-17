أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، استمرار العمل بمواعيد التشغيل المقررة خلال شهر رمضان، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار التيسير على المواطنين وضمان سهولة التنقل خلال أيام العيد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مواعيد آخر الرحلات اليومية جاءت كالتالي:

• آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:15 مساءً.

• آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:45 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:15 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:45 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة المعرفة إلى مدينة بدر في تمام الساعة 11:39 مساءً.

وأكدت الشركة أنه ستتم العودة إلى مواعيد التشغيل الطبيعية للقطار الكهربائي الخفيف عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة العيد، متمنية لهم تنقلات آمنة وسهلة خلال هذه الفترة.