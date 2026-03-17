استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة.

واستهلت المنشاوي اللقاء بتأكيد اعتزاز الوزارة بالشراكة القوية والممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي كان لها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برنامج المدن الخضراء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يشمل عددًا من المشروعات، من بينها إعداد الاستراتيجية الخضراء لمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع إدارة الأصول بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب مشروع التحليل البيئي بمدينة العلمين الجديدة.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها التعاون المشترك مع البنك في ما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، حرص الدولة المصرية على توسيع قاعدة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معربةً عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأعرب مارك ديفيس عن تقديره جهود الدولة المصرية في تنفيذ برامج التنمية الشاملة، مؤكدًا التزام البنك بمواصلة دعم المشروعات ذات الأولوية؛ خصوصًا في قطاعات البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومجال تقديم الدعم الفني للمشروعات.

وأعرب ديفيس عن ترحيبه بتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لا سيما في دعم مشاركة القطاع الخاص وتوفير آليات تمويل مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي اهتمامًا خاصًّا بنقل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات الدولية إلى السوق المصرية، بما يدعم كفاءة إدارة المشروعات واستدامتها.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في ما يخص مشروعات الشراكة مع القطاع الخاصPPP، والتعاون المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ما يخص مشروعات قطاع المرافق، بجانب التعاون في مشروعات Non-Revenue Water لتقليل الفاقد من شبكات المياه.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون بشأن ⁠إمكانية الربط بين استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام وبرنامج المدن الخضراء Green Cities الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD)).

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون في عدد من المشروعات الجاري دراستها، وبحث فرص جديدة للشراكة بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.