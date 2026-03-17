مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 0
19:30

العين

جميع المباريات

بفارق 11 هدفا.. أكبر الانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

05:38 م 17/03/2026

بايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، مواجهات قوية، إذ تتنافس أفضل فرق أوروبا، لكن على مدار تاريخ البطولة هناك مباريات حسمت بفارق أهداف كبيرة.

أكبر الانتصارات بفارق أهداف كبيرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي لأكبر فوز بفارق الأهداف في تاريخ دوري الأبطال، بعدما اكتسح سبورتينغ لشبونة بنتيجة 12-1 في مجموع المباراتين.
وسجل كل من فرانك ريبيري ولوكا توني هدفين ليقودا بايرن للفوز 5-0 في مباراة الذهاب في لشبونة، قبل أن يسحق الفريق الألماني نظيره البرتغالي 7-1 في الإياب في ميونخ، ليحقق فوزًا إجماليًا بفارق 11 هدفًا.
ورغم هذه الهيمنة، انتهت مشوار بايرن في ربع النهائي بعد الخسارة 5-1 في مجموع المباراتين أمام برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، الذي توج باللقب لاحقًا.
ويعد فوز باريس سان جيرمان بفارق 10 أهداف على بريست ثاني أكبر انتصار ذهابًا وإيابًا في تاريخ البطولة.
نستعرض أكبر الانتصارات بفارق الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

+11 في مجموع المباراتين: بايرن ميونخ 12-1 سبورتينغ لشبونة (دور الـ16 2008-09)
+10 في مجموع المباراتين: باريس سان جيرمان 10-0 بريست (ملحق 2024-25)
+8 في مجموع المباراتين: ليون 10-2 فيردر بريمن (دور الـ16 2004-05)
+8 في مجموع المباراتين: برشلونة 10-2 باير ليفركوزن (دور الـ16 2011-12)
+8 في مجموع المباراتين: بايرن ميونخ 10-2 أرسنال (دور الـ16 2016-17)
+8 في مجموع المباراتين: مانشستر سيتي 10-2 شالكه (دور الـ16 2018-19)

اقرأ أيضًا:
قبل قمة الريال والسيتي.. أشهر الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف
أخبار مصر

بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
أخبار و تقارير

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
أخبار مصر

تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا