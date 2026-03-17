بفارق 11 هدفا.. أكبر الانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا

تشهد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، مواجهات قوية، إذ تتنافس أفضل فرق أوروبا، لكن على مدار تاريخ البطولة هناك مباريات حسمت بفارق أهداف كبيرة.

أكبر الانتصارات بفارق أهداف كبيرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي لأكبر فوز بفارق الأهداف في تاريخ دوري الأبطال، بعدما اكتسح سبورتينغ لشبونة بنتيجة 12-1 في مجموع المباراتين.

وسجل كل من فرانك ريبيري ولوكا توني هدفين ليقودا بايرن للفوز 5-0 في مباراة الذهاب في لشبونة، قبل أن يسحق الفريق الألماني نظيره البرتغالي 7-1 في الإياب في ميونخ، ليحقق فوزًا إجماليًا بفارق 11 هدفًا.

ورغم هذه الهيمنة، انتهت مشوار بايرن في ربع النهائي بعد الخسارة 5-1 في مجموع المباراتين أمام برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، الذي توج باللقب لاحقًا.

ويعد فوز باريس سان جيرمان بفارق 10 أهداف على بريست ثاني أكبر انتصار ذهابًا وإيابًا في تاريخ البطولة.

نستعرض أكبر الانتصارات بفارق الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:



+11 في مجموع المباراتين: بايرن ميونخ 12-1 سبورتينغ لشبونة (دور الـ16 2008-09)

+10 في مجموع المباراتين: باريس سان جيرمان 10-0 بريست (ملحق 2024-25)

+8 في مجموع المباراتين: ليون 10-2 فيردر بريمن (دور الـ16 2004-05)

+8 في مجموع المباراتين: برشلونة 10-2 باير ليفركوزن (دور الـ16 2011-12)

+8 في مجموع المباراتين: بايرن ميونخ 10-2 أرسنال (دور الـ16 2016-17)

+8 في مجموع المباراتين: مانشستر سيتي 10-2 شالكه (دور الـ16 2018-19)



اقرأ أيضًا:

قبل قمة الريال والسيتي.. أشهر الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا



6 لصوص ومجوهرات ثمينة.. سرقة منزل لاعب منتخب المغرب



