بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

كتب : محمد عبدالناصر

05:24 م 17/03/2026

تبدأ وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ولمدة شهر، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين.

وأعلنت وزارة العمل أنه سيتم صرف مبلغ 343,954,500 جنيه كمنحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وتصل قيمة المنحة لـ1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 229303 عمال على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

وتقرر بدء صرف المنحة اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم 17-3-2026، ولمدة شهر كامل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المنحة تُعد جزءًا من حزمة الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة، ويتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام، يضمن حياة كريمة لهذه الفئة التي تُسهم بدور مهم في مسيرة البناء والتنمية.

