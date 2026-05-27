استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح طهران أي إعفاءات من العقوبات الاقتصادية مقابل تخليها عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مشددا على أن هذا التنازل لن يقابله تخفيف للضغوط المالية التي تفرضها واشنطن.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "بي بي إس نيوز"، الأربعاء، أن الإطار التفاوضي الحالي لا يتضمن مقايضة اليورانيوم برفع القيود المفروضة على طهران.

وعند سؤاله عما إذا كان تسليم المخزون يعني تخفيف العقوبات، أجاب: "لا، لا، ليس على الإطلاق. ليس تخفيف العقوبات، لا".

موقف ترامب من حرب إيران

أكد الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني سيتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب دون الحصول على إغاثة اقتصادية أو رفع للعقوبات، قائلا: "إنهم سيتخلون عن اليورانيوم عالي التخصيب ليس من أجل العقوبات أو الإغاثة. لا، لا، ليس على الإطلاق".

ويأتي هذا التصريح ليعزز موقف واشنطن المتشدد في إدارة ملف إيران وأمريكا.

وتصر الإدارة الأمريكية على أن أي خطوات تتخذها طهران بخصوص برنامجها النووي يجب ألا ترتبط بوعود فورية برفع التجميد عن الأصول أو تسهيل التجارة، في إطار الاستراتيجية التي يتبعها ترامب للتعامل مع حرب إيران وضمان عدم حيازة طهران للسلاح النووي تحت أي ظرف.

شروط واشنطن في ملف إيران وأمريكا

وتعكس تصريحات ترامب تمسك البيت الأبيض بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس مسبقا، حيث يرفض تقديم تنازلات اقتصادية مقابل إجراءات فنية في الملف النووي، مما يضع العلاقة بين إيران وأمريكا أمام اختبار جديد في ظل استمرار الضغوط القصوى.

وتهدف واشنطن من خلال هذا الموقف إلى ضمان أن يكون أي اتفاق مستقبلي شاملًا ولا يقتصر فقط على جزئية التخصيب، وذلك لضمان استقرار المنطقة بعيدًا عن احتمالات حرب إيران، مع التأكيد على أن الحقائق الميدانية والالتزامات الصارمة هي المعيار الوحيد لأي تغيير في سياسة العقوبات.