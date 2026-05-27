أصيب الناقد والأكاديمي الدكتور مدحت الجيار، اليوم الأربعاء، بحالة إغماء نتيجة غيبوبة سكر أثناء قيادته سيارته، ما أدى إلى تعرضه لحادث مروري بمدينة الشروق، أمام مبنى إدارة الكهرباء.

وتدخل عدد من موظفي إدارة الكهرباء على الفور، حيث قدموا له الإسعافات الأولية فور وقوع الحادث، قبل أن يتم الاطمئنان على حالته.

وفي السياق ذاته، وصل شقيقه الناقد الدكتور شريف الجيار إلى موقع الحادث للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات الموقف.

من جانبه، كتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد منشورًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أوضح فيه تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من أحد موظفي إدارة الكهرباء يفيد بتعرض الجيار للحادث، مع صعوبة التواصل مع أسرته بسبب إغلاق هاتفه.

وأضاف "عبدالمجيد"، أنه جرى محاولة الوصول إلى أكثر من رقم مسجل لدى الناقد دون رد، مطالبًا من يعرف أسرته بسرعة إبلاغهم.

يُذكر أن الدكتور مدحت الجيار من مواليد 1952، وهو ناقد وأكاديمي مصري وأستاذ النقد الأدبي بجامعة الزقازيق، وله نحو 30 إصدارًا في مجال النقد الأدبي، كما حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي والبلاغة من جامعة القاهرة عام 1984.