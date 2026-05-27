كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر.

طقس ثاني أيام عيد الأضحى 2026

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص لسقوط أمطار غدًا

أشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20%، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

ولفتت الهيئة إلى فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20%.

وأكدت الهيئة أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، وذلك على بعض المناطق وبنسبة حدوث تصل إلى 20%.