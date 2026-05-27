تصدر الحارس عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعد نشر رسالة غامضة عبر حساباته الشخصية قال فيها: "أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان"، ما فتح الباب أمام موجة من التفسيرات والتكهنات بشأن المقصود من المنشور.

ليقوم الحضري اليوم الأربعاء، بنشر "ستوري"، غامض جديد عبر حسابه الرسمي انستجرام، قال فيه: "شوية روقان في التلج يغسلوا الدوشة الكدابة ويهدوا الأعصاب".

وأرفق بها أغنية جاءت كلماتها: "أنا مش فاضيلكم، إقروا التاريخ وهتعرفوا سيرتي الذاتية، أنا اللي اسمي يتضربله مليون تحية، اللي قالو عني كلمة ولو في غيبتي هردهالهم بس بدل الكلمة مية".

