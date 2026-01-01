مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

خسر 32 كيلوجراما من وزنه.. إصابة أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان

كتب : هند عواد

12:16 م 01/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إصابة دان بيتريسكو أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان (4)
  • عرض 6 صورة
    إصابة دان بيتريسكو أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان (6)
  • عرض 6 صورة
    إصابة دان بيتريسكو أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان (3)
  • عرض 6 صورة
    إصابة دان بيتريسكو أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان (5)
  • عرض 6 صورة
    إصابة دان بيتريسكو أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب دان بيتريسكو، أسطورة تشيلسي السابقة، بالسرطان عن عمر يناهز 57 عاما، مما تسبب في فقدانه لنحو 32 كيلوجراما من وزنه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن دان بيتريسكو، الذي لعب مع تشيلسي بين عامي 1995 لـ2000، يخضع حاليا للعلاج الكيميائي.

وفاز بيتريسكو بخمسة ألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه من شيفيلد وينزداي، وكان أول لاعب أجنبي يصل إلى 100 مباراة مع النادي.

وقال رئيس رابطة كرة القدم الرومانية، جينو يورجوليسكو: "لا أدري ماذا أقول، إنه وضع حساس. أسأل الله أن يمنّ على دان بالشفاء العاجل، وأن يجد علاجاً، لا أعرف التشخيص الدقيق، لكنني أفهم أنه أمر خطير للغاية. إنه يخضع للعلاج الكيميائي. لا أعرف ماذا يفعل".

وأضاف: "لقد لعب تحت قيادتي، وعمل أيضاً كمدرب في نادي إف سي ناشونال. وكنت صديقاً له أيضاً. مثل هذه الأخبار تجعلني أشعر بعدم الارتياح - إنها تقشعر لها الأبدان، كانت لدي، ولا تزال لدي، علاقة جيدة معه. منذ أن علمت أن وضعه خطير للغاية، لم أتحدث إليه".

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025

الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دان بيتريسكو إصابة دان بيتريسكو بالسرطان أسطورة تشيلسي تشيلسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026