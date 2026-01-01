خسر 32 كيلوجراما من وزنه.. إصابة أسطورة تشيلسي السابقة بالسرطان

أصيب دان بيتريسكو، أسطورة تشيلسي السابقة، بالسرطان عن عمر يناهز 57 عاما، مما تسبب في فقدانه لنحو 32 كيلوجراما من وزنه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن دان بيتريسكو، الذي لعب مع تشيلسي بين عامي 1995 لـ2000، يخضع حاليا للعلاج الكيميائي.

وفاز بيتريسكو بخمسة ألقاب مع تشيلسي بعد انضمامه من شيفيلد وينزداي، وكان أول لاعب أجنبي يصل إلى 100 مباراة مع النادي.

وقال رئيس رابطة كرة القدم الرومانية، جينو يورجوليسكو: "لا أدري ماذا أقول، إنه وضع حساس. أسأل الله أن يمنّ على دان بالشفاء العاجل، وأن يجد علاجاً، لا أعرف التشخيص الدقيق، لكنني أفهم أنه أمر خطير للغاية. إنه يخضع للعلاج الكيميائي. لا أعرف ماذا يفعل".

وأضاف: "لقد لعب تحت قيادتي، وعمل أيضاً كمدرب في نادي إف سي ناشونال. وكنت صديقاً له أيضاً. مثل هذه الأخبار تجعلني أشعر بعدم الارتياح - إنها تقشعر لها الأبدان، كانت لدي، ولا تزال لدي، علاقة جيدة معه. منذ أن علمت أن وضعه خطير للغاية، لم أتحدث إليه".

