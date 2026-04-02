مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. منتخب مصر يتأهل إلى أمم أفريقيا تحت 17 عاماً

كتب : نهي خورشيد

07:29 م 02/04/2026 تعديل في 07:42 م

منتخب مصر للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حجز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مقعده رسمياً في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً 2026 المقرر إقامتها في المغرب.


اتحاد الكرة يهنئ منتخب الناشئين بصعود إلى أمم أفريقيا


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأهل المنتخب، قائلاً:"الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، منتخبنا مواليد 2009 يصعد إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً".


مشوار منتخب الناشئين في التصفيات


وكان المنتخب المصري بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على تونس بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارة أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، ثم حقق انتصاراً مهماً على ليبيا بنتيجة 2-1 ليصل إلى ست نقاط احتل بها المركز الثاني خلف المنتخب المغربي المتصدر بتسع نقاط، ليضمن التأهل رسمياً إلى النهائيات مع تبقي مواجهة أخيرة أمام الجزائر.


أهداف مواجهة مصر وليبيا في تصفيات شمال أفريقيا


وجاء الفوز الحاسم على ليبيا في المباراة التي أقيمت بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية.


وتقدم المنتخب الليبي خلال الشوط الأول الذي انتهى بتفوق أصحاب الأرض بهدف دون رد، قبل أن ينجح المنتخب المصري في العودة خلال الشوط الثاني.


وسجل هدفي منتخب مصر كلاً من أحمد صفوت ومحمد جمال من ركلة جزاء.

إقرأ أيضاً:
المغرب تستعين بمصر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.. ما القصة؟

تصفيات شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يفوز على ليبيا ويقترب من التأهل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة