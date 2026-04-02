حجز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مقعده رسمياً في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً 2026 المقرر إقامتها في المغرب.



اتحاد الكرة يهنئ منتخب الناشئين بصعود إلى أمم أفريقيا



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأهل المنتخب، قائلاً:"الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، منتخبنا مواليد 2009 يصعد إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً".



مشوار منتخب الناشئين في التصفيات



وكان المنتخب المصري بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على تونس بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارة أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، ثم حقق انتصاراً مهماً على ليبيا بنتيجة 2-1 ليصل إلى ست نقاط احتل بها المركز الثاني خلف المنتخب المغربي المتصدر بتسع نقاط، ليضمن التأهل رسمياً إلى النهائيات مع تبقي مواجهة أخيرة أمام الجزائر.



أهداف مواجهة مصر وليبيا في تصفيات شمال أفريقيا



وجاء الفوز الحاسم على ليبيا في المباراة التي أقيمت بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية.



وتقدم المنتخب الليبي خلال الشوط الأول الذي انتهى بتفوق أصحاب الأرض بهدف دون رد، قبل أن ينجح المنتخب المصري في العودة خلال الشوط الثاني.



وسجل هدفي منتخب مصر كلاً من أحمد صفوت ومحمد جمال من ركلة جزاء.

