الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

شاهد بالفيديو.. ميسي ورونالدو في إعلان جديد لكأس العالم

كتب : هند عواد

03:43 م 02/04/2026 تعديل في 04:41 م
    فينيسيوس في إعلان جديد لكأس العالم
    في إعلان جديد لكأس العالم
    رونالدو في إعلان جديد لكأس العالم
    ميسي في إعلان جديد لكأس العالم
    مبابي في إعلان جديد لكأس العالم

شارك الرباعي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في إعلان جديد لكأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تقام النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، الظهور الأخير لاثنين من أساطير كرة القدم، وهما كريستيانو رونالدو الذي أعلن هذا الأمر وليونيل ميسي الذي لم يكشف حتى الآن مشاركته في البطولة من عدمها.

أساطير العالم في إعلان جديد

نشرت شركة "ليجو" الدنماركية، وهي شركة متخصصة في ألعاب التركيب البلاستيكية "المكعبات"، مقطع فيديو للرباعي وهم يجلسون على طاولة واحدة، وكلهم يحاولون وضع القطعة الأخيرة في مجسم كأس العالم.

ويتزامل فينيسيوس ميسي وكيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني، فيما يلعب ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية
