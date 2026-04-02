شاهد بالفيديو.. ميسي ورونالدو في إعلان جديد لكأس العالم

أول تعليق من هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة

شارك الرباعي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، في إعلان جديد لكأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تقام النسخة 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، الظهور الأخير لاثنين من أساطير كرة القدم، وهما كريستيانو رونالدو الذي أعلن هذا الأمر وليونيل ميسي الذي لم يكشف حتى الآن مشاركته في البطولة من عدمها.

أساطير العالم في إعلان جديد

نشرت شركة "ليجو" الدنماركية، وهي شركة متخصصة في ألعاب التركيب البلاستيكية "المكعبات"، مقطع فيديو للرباعي وهم يجلسون على طاولة واحدة، وكلهم يحاولون وضع القطعة الأخيرة في مجسم كأس العالم.

🚨 𝗖𝗥𝟳, 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜, 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘𝗧 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 𝗥𝗘́𝗨𝗡𝗜𝗦 ! 🤩🔥



LEGO a fait très fort pour sa nouvelle pub avec un casting XXL. 🥵 pic.twitter.com/FuIxaWoKR9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 2, 2026

ويتزامل فينيسيوس ميسي وكيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني، فيما يلعب ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، وكريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

