الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

انتقادات حادة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:39 م 02/04/2026 تعديل في 06:39 م

ترامب مع كأس العالم

تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتقادات واسعة بسبب سياساته المتعلقة ببيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الوضوح في آلية الطرح.

شهدت المرحلة النهائية لبيع التذاكر، التي انطلقت أمس، شكاوى من مشجعين حول العالم بسبب تأخيرات طويلة أثناء محاولة حجز مقاعدهم في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتصاعدت حدة الانتقادات منذ بدء الطرح الأولي في خريف العام الماضي، خاصة مع اعتماد نظام التسعير الديناميكي، الذي يؤدي إلى تغيير الأسعار وفقاً لحجم الطلب، وهو ما اعتبره كثيرون سبباً رئيسياً في الزيادات الحالية.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا أثليتيك، فإن أسعار تذاكر نحو 40 مباراة من أصل 104 مباريات شهدت ارتفاعاً مقارنة بمراحل البيع السابقة، حيث بلغ سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية قرابة 11 ألف دولار، بعدما كان أقل من 7 آلاف دولار في المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك رغم أن السعر المعلن سابقاً في ملف ترشح الدول المستضيفة كان أقل بكثير، إذ تم تحديد تذكرة الفئة الأولى لنهائي البطولة عند 1550 دولاراً.

كما أشار التقرير إلى زيادات في أسعار تذاكر مباراتي الافتتاح في المكسيك وكندا، بينما ظلت أسعار مباراة منتخب الولايات المتحدة الافتتاحية أمام باراجواي في لوس أنجليس ثابتة منذ طرحها لأول مرة.

"مصلحة الجميع".. جيرارد يكشف تفاصيل مكالمة الوداع مع صلاح ورد فعله المؤثر

المغرب تستعين بمصر لاستضافة نهائي كأس العالم 2030.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة