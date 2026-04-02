تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتقادات واسعة بسبب سياساته المتعلقة ببيع تذاكر كأس العالم 2026، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الوضوح في آلية الطرح.

فيفا يتلقي انتقادات واسعة بسبب أسعار تذاكر المونديال

شهدت المرحلة النهائية لبيع التذاكر، التي انطلقت أمس، شكاوى من مشجعين حول العالم بسبب تأخيرات طويلة أثناء محاولة حجز مقاعدهم في البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتصاعدت حدة الانتقادات منذ بدء الطرح الأولي في خريف العام الماضي، خاصة مع اعتماد نظام التسعير الديناميكي، الذي يؤدي إلى تغيير الأسعار وفقاً لحجم الطلب، وهو ما اعتبره كثيرون سبباً رئيسياً في الزيادات الحالية.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا أثليتيك، فإن أسعار تذاكر نحو 40 مباراة من أصل 104 مباريات شهدت ارتفاعاً مقارنة بمراحل البيع السابقة، حيث بلغ سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية قرابة 11 ألف دولار، بعدما كان أقل من 7 آلاف دولار في المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك رغم أن السعر المعلن سابقاً في ملف ترشح الدول المستضيفة كان أقل بكثير، إذ تم تحديد تذكرة الفئة الأولى لنهائي البطولة عند 1550 دولاراً.

كما أشار التقرير إلى زيادات في أسعار تذاكر مباراتي الافتتاح في المكسيك وكندا، بينما ظلت أسعار مباراة منتخب الولايات المتحدة الافتتاحية أمام باراجواي في لوس أنجليس ثابتة منذ طرحها لأول مرة.

