ظهر النجم المصري محمد صلاح، في تدريبات ليفربول الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح يظهر فى مران ليفربول الجماعي

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من تدريبات نادي ليفربول الجماعية لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

وشهد المران تواجد محمد صلاح عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا قبل التوقف الدولي.

وغاب صلاح على إثر تلك الإصابة من معسكر منتخب مصر في شهر مارس، ليغيب عن مباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين استعدادًا لبطولة لكأس العالم 2026.