كشفت المراحل الأولى من بيع تذاكر كأس العالم 2026 عن ارتفاع قياسي في أسعار المباراة النهائية، إذ وصلت قيمة التذكرة إلى 10,990 دولاراً وهو ما يعد الأعلى في تاريخ تذاكر الدخول لمباريات كرة القدم.

تسعير ديناميكي يرفع تذاكر نهائي كأس العالم



ويعتمد الاتحاد الدولي على نظام التسعير الديناميكي الذي يسمح بتغيير الأسعار وفق حجم الطلب دون الكشف عن هيكل واضح وهو ما جعل من الصعب تحديد التكلفة الحقيقية للبطولة.



وأشارت الدول المستضيفة للمونديال، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في وقت سابق إلى أن الحد الأقصى لسعر النهائي لن يتجاوز 1,550 دولاراً، قبل أن يرتفع إلى 8,680 دولاراً خلال شهر ديسمبر.



وارتفعت أسعار فئات النهائي بنسبة وصلت إلى 38% مقارنة بشهر ديسمبر، إذ زادت الفئة الثانية إلى 7,380 دولاراً بينما وصلت الفئة الثالثة إلى 5,785 دولاراً.



كما وجد المشجعون أن مباريات الفرق الكبرى و الأدوار الإقصائية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إذ عرضت إحدى تذاكر النهائي مقابل 82,780 دولاراً.



وتراوحت أسعار مباريات دور المجموعات بين 140 و 2985 دولاراً بمتوسط بلغ 358 دولاراً، مع محدودية عدد المقاعد المتاحة لبعض المباريات، كما أتيحت مقاعد ضيافة مرتفعة الأسعار وصلت إلى 124,800 دولار لتواجدها في جناح فاخر يتضمن 24 تذكرة.

سعر تذاكر نهائي مونديال قطر 2022



وبالمقارنة بنهائي مونديال قطر 2022، بلغ أعلى سعر للتذكرة نحو 1,604 دولارات فقط.

وبحسب تقارير صحيفة "بي بي سي" البريطانية فإن سياسة إعادة البيع واجهت انتقادات إضافية، إذ يمكن لحاملي التذاكر عرضها بأي سعر، مع فرض رسوم بنسبة 15% على كل من المشتري والبائع.

موعد انطلاق مونديال 2026



ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم الخميس 11 يونيو، على أن تنتهي البطولة يوم الأحد 19 يوليو من العام نفسه.

إقرأ أيضاً:

