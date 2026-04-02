رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم

أعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد فشل الآزوري في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

منتخب إيطاليا يفضل في التأهل لكأس العالم

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 4-1.

إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، فشلت في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك المصنفة 66 عالمياً في الملحق الأوروبي، إذ لعب الآزوري بعشرة لاعبين.

استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

قدم جرافينا استقالته خلال اجتماع طارئ للمجلس العام للاتحاد الإيطالي، عقب خسارة إيطاليا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام البوسنة والهرسك مساء الثلاثاء، ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار بديله في 22 يونيو المقبل.

وشهد الاجتماع الطارئ حضور رئيس الدوري الإيطالي الدرجة الأولى إيزيو سيمونيلي، ورئيس الدرجة الثانية باولو بيدين، ورئيس الدرجة الثالثة ماتيو ماراني، ورئيس دوريات الهواة جيانكارلو أبيتي، ورئيس رابطة اللاعبين أومبرتو كالتشانو، ورئيس رابطة المدربين رينزو أوليفييري.

وكان جرافينا تولى رئاسة الاتحاد الإيطالي منذ أكتوبر 2018، وخلال فترة ولايته، توج المنتخب الإيطالي بلقب يورو 2020، لكنه فشل في التأهل إلى نسختي كأس العالم 2022 و2026، كما كانت إيطاليا قد أخفقت في التأهل لمونديال 2018 قبل توليه المنصب.

