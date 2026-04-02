وجهت نور الشربيني بطلة الاسكواش، رسالة عاطفية لزوجها عمر الحلو بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

رسالة نور الشربيني لزوجها بمناسبة عيد ميلاده

نشرت نور الشربيني صورًا لها مع زوجها وكتبت: " الرجل الذي يجعل حياتي أفضل كل يوم.. الوطن هو حيث تكون أنت، وأنا ممتنة لأنك لي! عيد ميلاد سعيد لشريكي، وصديقي المقرب، وحب حياتي الأبدي".

من هي نور الشربيني وزوجها عمر الحلو؟

تعد نور الشربيني من أهم وأبرز لاعبات الإسكواش في مصر بعدما تربعت صاحبة الـ 30عامًا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش لفترة كبيرة، في ظل تألقها الدائم وحصدها للبطولات بشكل دائم ومستمر.

حيث تعد الشربيني أصغر لاعبة مصرية في التاريخ، تدخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في الإسكواش في التصنيف العالمي للاسكواش.

نور متزوجة من لاعب كرة يد سابق بنادي سبورتنج السكندري، يدعى عمرو الحلو وهو طبيب أسنان أيضًا.