الديمقراطيون يهاجمون ترامب: فشل في تقديم دافع قوي بشأن حرب إيران

كتب : مصراوي

09:24 م 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ب)

صب أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة جام غضبهم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه لم يقدم في خطابه أمس الأربعاء، أي خطة لكيفية إعادة فتح ممر هرمز، ذلك الممر المائي الحيوي لناقلات النفط الذي أوقفته إيران بشكل فعال رغم ادعاءاته بأن إيران قد هُزمت.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عن ولاية كونيتيكت، إن خطاب ترامب كان "قائما على واقع موجود فقط في عقل ترامب".

وأضاف السيناتور ميرفي: "نحن نخسر هذه الحرب. لا يمكننا تدمير كل صواريخهم أو طائراتهم المسيرة، ولا برنامجهم النووي. إن إيران أصبحت تمارس قوة في المنطقة أكثر مما كانت عليه قبل الحرب، خاصة إذا كانت تسيطر الآن بشكل دائم على مضيق هرمز. نحن ننفق مليارات لا نملكها ونخسر أرواحا أمريكية في حرب تزعزع استقرار العالم وتجعلنا نبدو غير مسؤولين".

تضرر الاقتصاد العالمي

وبالنسبة للحلفاء القلقين بشأن اقتصاد عالمي تضرر من ارتفاع أسعار النفط، اقترح ترامب عليهم في خطابه "شراء النفط من الولايات المتحدة الأمريكية" و"التحلي بالشجاعة " ومساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.

ولم يحاول ترامب الرد على منتقديه الأوروبيين الذين يقولون إنه خاض حربه المختارة ضد إيران دون استشارة الحلفاء العالميين، ولكنه يتوقع الآن من العالم مساعدته في إصلاح الضرر غير المقصود الذي تسببت فيه تلك الحرب.

من ناحية أخرى، لم يشير ترامب في خطابه إلى أنه يقوم بأي استعدادات لغزو بري تشنه القوات الأمريكية.

