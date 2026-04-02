قبل كأس العالم.. عادة غريبة لكريستيانو رونالدو قبل انطلاق المباريات

ستكون الأنظار حول البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يقود منتخب بلاده في كأس العالم المقبل 2026، بحثا عن التتويج الأخير في مسيرته.

اعتزال كريستيانو رونالدو

عندما سُئل رونالدو في نوفمبر الماضي عما إذا كانت بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له، قال: "بالتأكيد. سأكون في الحادية والأربعين من عمري حينها."

وأضاف: "في كرة القدم، أحاول الاستمتاع باللحظة. عمري 40 عاماً، لذا أحاول الاستفادة القصوى من كل لحظة، أريد الاستمرار لأنني أشعر أنني بحالة جيدة، وجسمي في حالة بدنية جيدة، وأدائي في الملعب يتحدث عن نفسه."

وأوضح: "لنكن صريحين، عندما أقول قريباً، فربما يكون ذلك بعد عام أو عامين، وسأظل أمارس اللعبة، في المنتخب الوطني، أسجل الأهداف، وأساعد الفريق، وأريد الفوز بالألقاب."

لماذا يقف كريستيانو رونالدو بشكل جانبي أثناء عزف النشيد الوطني البرتغالي؟

سيقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 هذا الصيف، في فرصته الأخيرة لحصد اللقب الوحيد الذي ينقصه مع منتخب بلاده.

وسيلاحظ العديد من المشجعين شيئًا غريبًا على كريستيانو رونالدو، خاصة أثناء عزف النشيد الوطني، إذ يختلف موقفه عن بقية زملائه في الفريق.

وكما جرت العادة قبل انطلاق كل مباراة دولية، يقف الفريقان معاً أثناء عزف النشيدين الوطنيين، لكن رونالدو اعتاد الوقوف بشكل جانبي أثناء عزف النشيد الوطني للبرتغال.

ووفقا لموقع " talksport"، يفعل رونالدو ذلك حتى يتمكن من مواجهة علم البرتغال في الملعب كبادرة وطنية أثناء عزف النشيد الوطني.

وجعل رونالدو هذا الأمر تقليداً له على مر السنين، إذ يُظهر احترامه لبلاده قبل المباريات، ومن المرجح أن تظهر لفتته في كأس العالم هذا الصيف.

ففي كأس العالم 2018، وبالتحديد قبل تعادل البرتغال مع إسبانيا 3-3، وقف رونالدو جانبا أثناء عزف النشيد الوطني، وكرر الأمر قبل مواجهة المغرب في نفس البطولة.

ولم يكن رونالدو اللاعب الوحيد الذي قام بهذا التصرف خلال مونديال روسيا 2018، إذ فعل ويلي كاباييرو لاعب منتخب الأرجنتين الشيء نفسه، قبل لقاء أيسلندا الذي انتهى بالتعادل 1-1.

