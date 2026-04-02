أعلنت هيئة الإسعاف المصرية إطلاق خدمة جديدة لتلقي طلبات الإعفاء من رسوم خدمات النقل عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لصالح الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف التيسير على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز الحق في الحصول على خدمات إسعافية لائقة وفق أعلى المعايير الطبية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

الإسعاف تطلق خدمة إلكترونية للإعفاء من رسوم النقل

قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إن الهيئة تواصل توسيع نطاق خدماتها المجانية، والتي تشمل إسعاف مصابي الحوادث، والحالات المرضية الطارئة، والتعامل مع الكوارث والأزمات، إضافة إلى خدمات نقل المرضى بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك حالات مشروع رعايات مصر، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأوضح "رشيد" أن الخدمة الجديدة تتيح الإعفاء من الرسوم لعدد من الفئات، من بينها أصحاب الهمم الحاصلون على كارت الخدمات المتكاملة، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الأورام، ومصابي العظام، بالإضافة إلى الحالات غير القادرة ماديًا التي تستدعي نقلها بسيارات إسعاف مجهزة.

ويمكن للمستحقين التقدم بطلبات الإعفاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط المخصص للخدمة، في إطار التحول الرقمي وتبني مفهوم "الرقمنة لدعم المواطنة"، بما يتيح إنهاء الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل.

طريقة طلب خدمة النقل الإسعافي بدون رسوم

أشار "رشيد" إلى أن الخدمة الجديدة تعتمد على نظام "الشباك الواحد"، إذ يتمكن المواطن من تقديم طلبه والحصول على الرد خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، عقب استيفاء شروط الإعفاء.

وشدد رئيس الهيئة، في سياق متصل، على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، في ظل انتشار بعض الشائعات بشأن فرض رسوم على خدمات الإسعاف، مؤكدًا أن الخدمات الإسعافية الطارئة، وعلى رأسها إنقاذ مصابي الحوادث، تُقدم مجانًا بالكامل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، أن بعض الخدمات الثانوية، التي لا تُعد من صميم عمل الإسعاف، يتم تقديمها بنظام الدعم، إذ يتحمل المواطن جزءًا من تكلفتها، مع مراعاة التغيرات في أسعار المحروقات.

