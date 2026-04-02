الدوري المصري

20:00

الدوري الإيطالي

18:00

الدوري المصري

17:00

مفاجأة.. إيطاليا قد تشارك في كأس العالم 2026 بسبب إيران

كتب : محمد عبد الهادي

09:19 م 02/04/2026 تعديل في 09:25 م

منتخب إيطاليا

رغم فشل منتخب إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العالم 2026، إلا أن الجماهير الإيطالية تحلم ببصيص أمل في المشاركة بالمونديال بشكل استثنائي مستفيدة من التوترات السياسية لبعض الدول المشاركة في البطولة.

ما قصة مشاركة إيطاليا المحتملة في كأس العالم 2026؟

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانيةمفجأة مدوية في الساعات الماضية، عن سيناريو مفاجئ، يتمثل في احتمالية مشاركة إيطاليا حال انسحاب منتخب إيران من البطولة، في ظل حالة الغموض المرتبطة بموقفه بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للمونديال.

وأوضحت الصحيفة أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح الاتحاد الدولي صلاحية اتخاذ القرار المناسب في حال انسحاب أي منتخب من البطولة، دون وجود قاعدة ثابتة تلزم باختيار بديل محدد.

وأضافت أن إيطاليا قد تكون ضمن أبرز المرشحين للاستفادة من هذا السيناريو، باعتبارها من أعلى المنتخبات تصنيفًا بين الفرق التي لم تتأهل، وهو ما يمنحها أفضلية نسبية.

في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الاحتمال الأقرب قد يكون تعويض المنتخب المنسحب بفريق آخر من نفس القارة، حفاظًا على التوازن القاري داخل البطولة، وهو ما قد يقلل من فرص المنتخب الإيطالي في العودة للمونديال.

مجموعة إيران في كأس العالم 2026

جدير بالذكر أن منتخب إيران يتواجد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك رفقة كل منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
