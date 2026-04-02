قال اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن القوات الأمريكية لا تملك القدرة الواقعية على تنفيذ عملية إنزال جوي تهدف إلى استخلاص اليورانيوم ونقله خارج الحدود الإيرانية، مؤكدًا أن العوائق الميدانية وطبيعة الدفاعات الحالية تجعل هذا السيناريو مستحيلًا من الناحية العسكرية.

سحب اليورانيوم الإيراني

أضاف عثمان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سحب اليورانيوم ليس مجرد عملية مداهمة عسكرية عادية، بل هي مهمة تقنية بالغة التعقيد تتطلب تجهيزات تكنولوجية وهندسية ضخمة، بما في ذلك تأمين مدارج هبوط وإقلاع وخطوط سير آمنة، وهو ما يصعب تحقيقه تمامًا في ظل القوة الدفاعية التي أظهرتها طهران خلال 34 يومًا من الصراع مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن العوائق اللوجستية في الجغرافيا الإيرانية الصعبة تمثل كابوسًا لأي قوة تفكر في اختراق العمق، مشددًا على أن النجاح في تأمين عملية استخراج بهذا الحجم يحتاج إلى تفوق ميداني كامل لا تمتلكه واشنطن في الظرف الراهن.

وأشار إلى وجود خلل واضح في العقيدة القتالية لدى الجنود الأمريكيين، موضحًا أن هناك تساؤلات جدية بدأت تظهر بين صفوف القوات حول الأهداف الحقيقية للقتال ضد إيران، ومدى جدوى خوض حرب استنزافية لخدمة المصالح الإسرائيلية، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الحافز القتالي لدى القوات الأمريكية المكلفة بمهام خارجية.

