"حصل للأسف".. أول رد من الزمالك على أزمة مستحقات نادي خوان بيزيرا

علق نادي الزمالك، على أزمة مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني، من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لاعب الفريق الحالي.

وتعاقد نادي الزمالك، مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، لمدة 4 سنوات، قادما من الدوري الأوكراني.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك تأخر بالفعل في إرسال مستحقات النادي الأوكراني قائلا: نعم تأخرنا في سداد القسط الأول من الصفقة".

وأضاف المصدر: "منذ أزمة سحب الأرض تواصلنا مع النادي الأوكراني وأخطرناهم بتأخر تحصيل مداخيل مالية للنادي عطلت إرسال القسط".

واختتم المصدر: "النادي الأوكراني لم يشتكي للفيفا حتى الآن، ونعمل حاليا على حل الأزمة وإرسال المستحقات في أسرع وقت".