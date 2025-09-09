مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

"حصل للأسف".. أول رد من الزمالك على أزمة مستحقات نادي خوان بيزيرا

04:08 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

خوان ألفينا

background

علق نادي الزمالك، على أزمة مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني، من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لاعب الفريق الحالي.

وتعاقد نادي الزمالك، مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، لمدة 4 سنوات، قادما من الدوري الأوكراني.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك تأخر بالفعل في إرسال مستحقات النادي الأوكراني قائلا: نعم تأخرنا في سداد القسط الأول من الصفقة".

وأضاف المصدر: "منذ أزمة سحب الأرض تواصلنا مع النادي الأوكراني وأخطرناهم بتأخر تحصيل مداخيل مالية للنادي عطلت إرسال القسط".

واختتم المصدر: "النادي الأوكراني لم يشتكي للفيفا حتى الآن، ونعمل حاليا على حل الأزمة وإرسال المستحقات في أسرع وقت".

أزمة مستحقات نادي خوان بيزيرا صفقة البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا نادي أولكساندريا الأوكراني نادي الزمالك
أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

