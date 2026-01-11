تصدّر منتخب مصر حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا وكبيرًا على نظيره كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتمكن الفراعنة من إقصاء حامل اللقب عقب الفوز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، ليحجز المنتخب المصري مقعده في نصف نهائي البطولة، بقيادة نجمه محمد صلاح، ويخطف أنظار الصحف العالمية.

ويستعرض موقع "مصراوي" أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن المباراة:

صحيفة Independent: جاء عنوان الموقع: "محمد صلاح يقود مصر للفوز على حامل اللقب كوت ديفوار"، وأضاف:

"لم يُضِع المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية (7 مرات)، وقتًا طويلًا للتقدم في النتيجة، لكن سرعان ما فرض الإيفواريون سيطرتهم على الاستحواذ بفضل قوتهم البدنية، دون صناعة فرص حقيقية".

وأكدت الصحيفة أن هدف صلاح كان الحاسم في تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي لمواجهة السنغال.

صحيفة The Guardian:" عنونت تقريرها: "صلاح يُلهم مصر بطاقة تُذكّر بالجيل الذهبي"، مشيرة إلى أن الفراعنة قدموا أفضل أداء لهم منذ عام 2008.

وأوضحت أن محمد صلاح سيواجه زميله السابق في ليفربول ساديو ماني في نصف النهائي، في مواجهة أعادت إلى الأذهان أمجاد الكرة المصرية.

وأضافت:"لم تشهد مصر ليلة كهذه منذ زمن طويل، فقد واجهت أحد عمالقة كرة القدم الأفريقية وخرجت منتصرة عن جدارة".

هيئة الإذاعة البريطانية BBC أشادت بالدور الحاسم لمحمد صلاح، مؤكدة أن هدفه جاء تتويجًا لأداء مميز قاد به منتخب بلاده إلى نصف النهائي.

صحيفة The Athletic جاء عنوانها: "صلاح يمهد الطريق لمواجهة ماني في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية".

صحيفة AS الإسبانية كتبت: "مع اقتراب البطولة من نصف النهائي، قد نشهد صدامًا بين اثنين من أفضل لاعبي أفريقيا على مر التاريخ"،

مشيرة إلى أن صلاح وماني، البالغين من العمر 33 عامًا، يعيشان المراحل الأخيرة من مسيرتهما الزاخرة بالإنجازات، بعدما كانا جزءًا من فريق ليفربول المتوج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورجن كلوب