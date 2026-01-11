مباريات الأمس
في حال التأهل.. 6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

01:32 م 11/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (1)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (14)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (7)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (6)

يقع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في ورطة خلال مباراته المقبلة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بسبب 6 لاعبين يعانون من تراكم الإنذارات.

ففي حال نجح منتخب مصر في مباراة نصف النهائي بأمم أفريقيا أمام السنغال، سيكون

حيث يتواجد في صفوف المنتخب 6 لاعبين لديهم بطاقات صفراء، ومن المتوقع مشاركتهم في مباراة نصف النهائي أمام السنغال، وفي حال حصولهم أي منهم على بطاقة صفراء جديدة، يتأكد غيابه بشكل رسمي عن المباراة التالية في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من:

محمد الشناوي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، رامي ربيعة، حمدي فتحي، وأحمد فتوح.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال حسام حسن

