في حال التأهل.. 6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

يقع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في ورطة خلال مباراته المقبلة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بسبب 6 لاعبين يعانون من تراكم الإنذارات.

ففي حال نجح منتخب مصر في مباراة نصف النهائي بأمم أفريقيا أمام السنغال، سيكون

حيث يتواجد في صفوف المنتخب 6 لاعبين لديهم بطاقات صفراء، ومن المتوقع مشاركتهم في مباراة نصف النهائي أمام السنغال، وفي حال حصولهم أي منهم على بطاقة صفراء جديدة، يتأكد غيابه بشكل رسمي عن المباراة التالية في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من:

محمد الشناوي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، رامي ربيعة، حمدي فتحي، وأحمد فتوح.

