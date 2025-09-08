10 صور من وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو

كتب - يوسف محمد:

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى بوركينا فاسو، استعدادا لمواجهة المنتخب البوركيني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد على رأس بعثة المنتخب المصري طارق أبو العنين عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيس للبعثة، بالإضافة إلى تواجد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا، يوم غدا الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الماضية، على حساب نظيره إثيوبيا بنتيجة هدفين دون مقابل، ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى المونديال.

وحال نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز غدا، على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، سيضمن الفراعنة الوصول إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

ويدخل منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، يليه منتخب بوركينا برصيد 14 نقطة.

