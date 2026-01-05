مباريات الأمس
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

كتب : نهي خورشيد

04:28 ص 05/01/2026
كشفت الإعلامية سهام صالح عن آخر تطورات احتمالية انتقال المغربي أيوب الكعبي نجم أسود الأطلس إلى صفوف النادي الأهلي.

وقالت سهام صالح في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي دخل في مفاوضات جادة ومكثفة من أجل التعاقد مع الكعبي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء يتحركون لحسم الصفقة مستفيدين من رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، موضحة أن الكعبي أبدى ترحيباً واضحاً بالانضمام للأهلي.

وأضافت أن اللاعب أكد احترامه الكبير لتاريخ النادي الأهلي وجماهيريته ومكانته القارية، مشدداً على أنه في حال قرر الاستمرار داخل القارة الإفريقية، فلن يرتدي سوى القميص الأحمر.

