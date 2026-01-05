مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

زوجة محمد النني الثانية تدعم منتخب بلادها بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

05:20 ص 05/01/2026
شاركت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية صورة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة التي شاركتها عبر خاصية "ستوري" من مباراة منتخب بلادها، المغرب.

واعتادت حنان دعم منتخب المغرب، حيث نشرت صورًا عديدة من المدرجات وهي تشجع منتخب المغرب، كما كتبت تهنئة يوم تتويج المغرب ببطولة كأس العرب: "ألف مبروك للأسود.. ديما مغرب"

ولعب منتخب المغرب ضد منتخب تنزانيا وحقق الفوز بنتيجة هدف دون رد.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع نهائي لملاقاة منتخب الكاميرون.

موعد مباراة منتخب المغرب والكاميرون في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

وستقام مباراة المغرب ضد الكاميرون يوم الجمعة المقبل 9 يناير في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية محمد النني منتخب المغرب إنستجرام زوجة النني زوجة النني الثانية انستقرام موعد مباراة منتخب المغرب والكاميرون

