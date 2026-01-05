زوجة محمد النني الثانية تدعم منتخب بلادها بهذه الطريقة

مصر ضد بنين.. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

شاركت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية صورة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الصورة التي شاركتها عبر خاصية "ستوري" من مباراة منتخب بلادها، المغرب.

واعتادت حنان دعم منتخب المغرب، حيث نشرت صورًا عديدة من المدرجات وهي تشجع منتخب المغرب، كما كتبت تهنئة يوم تتويج المغرب ببطولة كأس العرب: "ألف مبروك للأسود.. ديما مغرب"

ولعب منتخب المغرب ضد منتخب تنزانيا وحقق الفوز بنتيجة هدف دون رد.

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع نهائي لملاقاة منتخب الكاميرون.

موعد مباراة منتخب المغرب والكاميرون في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

وستقام مباراة المغرب ضد الكاميرون يوم الجمعة المقبل 9 يناير في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.