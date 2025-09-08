مباريات الأمس
مواعيد مباريات اليوم الاثنين

12:46 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات الدولية اليوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، منتخب المغرب أمام نظيره منتخب زامبيا، ويواجه أيضا منتخب تونس نظيره منتخب غينيا الاستوائية.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أفريقيا

زامبيا ضد المغرب - 4:00 مساء

موزمبيق ضد بوتسوانا - 4:00 مساء

غينيا الاستوائية ضد تونس - 4:00 مساء

جمهورية الكونغو ضد إريتريا - 6:00 مساء

مدغشقر ضد تشاد - 7:00 مساء

غينيا بيساو ضد جيبوتي - 7:00 مساء

غينيا ضد الجزائر - 7:00 مساء

أوغندا ضد الصومال - 7:00 مساء

مالاوي ضد ليبيريا - 7:00 مساء

غانا ضد مالي - 10:00 مساء

ليبيا ضد إسواتيني - 10:00 مساء

تصفيات كأس العالم أوروبا

روسيا البيضاء ضد أسكتلندا - 9:45 مساء

جبل طارق ضد جزر الفارو - 9:45 مساء

سويسرا ضد سلوفينيا - 9:45 مساء

كوسوفو ضد السويد - 9:45 مساء

كرواتيا ضد مونتينيغرو - 9:45 مساء

الاحتلال الإسرائيلي ضد إيطاليا - 9:45 مساء

اليونان ضد الدنمارك - 9:45 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

