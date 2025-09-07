مباريات الأمس
كيليان مبابي يرشح أكثر لاعب يستحق الكرة الذهبية

11:34 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    لامين يامال
    لامين يامال
    لامين يامال
    لامين يامال يرتدي نظارتين شمسيتين
    عثمان ديمبيلي
    عثمان ديمبيلي
    برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي ثنائي باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
    ستوري عثمان ديمبيلي
    عثمان ديمبيلي
    الرقم الجديد لقميص مبابي
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، عن أكثر اللاعبين المستحقين لنيل جائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي.

وفي تصريحات إلى برنامج "تيلي فوت"، أوضح مبابي إن ديمبلي هو اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال مبابي: "يامال لاعب في برشلونة، ولا يمكننا قول أي شيء، استحق ديمبلي الجائزة منذ البداية، وقد دعمته بكل قوة، آمل أن يكون حكيمي في موقع جيد في ترتيب الكرة الذهبية".

ديمبلي قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي وساعد باريس سان جيرمان في الفوز بثلاثية تاريخية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.

كيليان مبابي لامين يامال ريال مدريد عثمان ديمبلي المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
