كيليان مبابي يرشح أكثر لاعب يستحق الكرة الذهبية

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، عن أكثر اللاعبين المستحقين لنيل جائزة الكرة الذهبية للموسم الحالي.

وفي تصريحات إلى برنامج "تيلي فوت"، أوضح مبابي إن ديمبلي هو اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال مبابي: "يامال لاعب في برشلونة، ولا يمكننا قول أي شيء، استحق ديمبلي الجائزة منذ البداية، وقد دعمته بكل قوة، آمل أن يكون حكيمي في موقع جيد في ترتيب الكرة الذهبية".

ديمبلي قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي وساعد باريس سان جيرمان في الفوز بثلاثية تاريخية وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.