كتب - نهى خورشيد

كشف علي كوتش، رئيس نادي فنربخشة التركي، للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذ قرار إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الفريق، بعدما استمر في منصبه لمدة عام واحد فقط قبل أن تتم إقالته في 29 أغسطس الماضي.

وأوضح كوتش في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خروج فنربخشة من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا لم يكن المشكلة في حد ذاته، بل "الطريقة" التي خسر بها الفريق، غير مقبولة وأظهرت أن أسلوب اللعب الدفاعي الذي اتبعه مورينيو سيستمر، رغم اتفاق الإدارة معه على ضرورة تقديم كرة قدم أكثر هجومية وسيطرة.

وأضاف: "كنا نعلم أنه مدرب ذو نزعة دفاعية، لكن في تركيا علينا أن نلعب كرة هجومية ونفرض سيطرتنا، تسجيل 99 هدفاً وحصد 99 نقطة هو جزء من جيناتنا الكروية".

وأكد رئيس النادي أن الانفصال عن مورينيو كان مؤلماً، نظراً لعلاقة الصداقة التي جمعته به، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق بحاجة لأسلوب أكثر إبداعاً يتناسب مع إمكانيات اللاعبين.

وأشار :"هذا النوع من كرة القدم قد ينجح في أوروبا، لكن في تركيا يجب أن نتفوق على المنافسين بشكل واضح، بينما كنا نجد صعوبة كبيرة في العودة بالنتيجة عند التأخر".

وخلال فترة قيادته، قاد مورينيو 62 مباراة مع فنربخشة، حقق خلالها 37 فوزاً و14 تعادلاً وتلقى 11 هزيمة، دون أن ينجح في تحقيق أي بطولة.