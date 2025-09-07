كتب- محمد عبدالهادي:

شن نادي باريس سان جيرمان هجومًا حادًا على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد إصابة نجميه خلال تواجد مع معسكر الديوك بتصفيات أوروبا لكأس العالم.

وشهد معسكر منتخب فرنسا إصابة ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وديزيري دوي، مما دفع إدارة النادي الباريسي لإصدار بيان رسمي.

وجاء نص بيان نادي باريس سان جيرمان الصار اليوم الأحد:''بعد تأكيد إصابة لاعبيه المستدعين للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي وديزيري دوي، وما ترتب على ذلك من عواقب رياضية وخيمة على اللاعبين والنادي، وجه باريس سان جيرمان رسالةً إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يطالب فيها بشكل عاجل بتطبيق بروتوكول جديد للتنسيق الطبي الرياضي، أكثر شفافيةً وتعاونًا، بين الأندية والمنتخب الوطني، وذلك لإعطاء الأولوية القصوى لصحة اللاعبين ودعمهم الطبي''.

وأضاف النادي الفرنسي عبر البيان ذاته: ''باريس سان جيرمان، الذي يتابع الاحتياجات الطبية للاعبيه على مدار العام ويتمتع بمعلومات دقيقة ومفصلة، ​​زود الاتحاد بمعلومات طبية دقيقة، حتى قبل بدء تدريبات المنتخب الفرنسي حول حجم العمل الذي يتحمله اللاعبون وخطر الإصابات، يأسف النادي لعدم مراعاة الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي لهذه التوصيات الطبية، وللغياب التام للتشاور والتشاور مع فرقه الطبية''.

وأردف: ''يؤكد باريس سان جيرمان احترامه لمنتخب فرنسا، ويجب أن تمهد هذه الأحداث المؤسفة الطريق لإنشاء إطار رسمي جديد للتنسيق الطبي، يضمن تبادلًا منهجيًا وموثقًا ومتبادلًا بين الطاقم الطبي للأندية والمنتخب الوطني، بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ احترازي معزز في استدعاء اللاعبين والدفع بهم في المباريات لا سيما عند ظهور حالات طبية تعالج حاليًا''.

وأتم باريس سان جيرمان بيانه بالتشديد على أن الأحداث الأخيرة الخطيرة والتي يمكن الوقاية منها، يجب أن تفضي إلى اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة وفورية، ويبقى النادي على أهبة الاستعداد للمساهمة بفعالية في هذا الجهد الجماعي، بما يخدم مصلحة اللاعبين ومجتمع كرة القدم بأكمله.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و لانس

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان بعد انتهاء فترة التوقف الدولي نظيره لانس مساء يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الفرنسي.