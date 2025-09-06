مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

رونالدو وفيليكس يقودان البرتغال للفوز بخماسية أمام أرمينيا

07:11 م السبت 06 سبتمبر 2025

رونالدو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب البرتغال بخماسية نظيفة على مستضيفه الأرمنيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم منتخب البرتغال بهدف سجله اللاعب جواو فيليكس في الدقيقة 10.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 21.

وعزز جواو كانسيلو تقدم منتخب البرتغال بهدف ثالث بالدقيقة 32.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لمنتخب البرتغال بالدقيقة 46.

وعاد جواو فيليكس ليسجل الهدف الخامس بالدقيقة 61.

ترتيب منتخب البرتغال وأرمينيا

ورفع الفوز رصيد منتخب البرتغال إلى النقطة 3 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته فيما يتذيل منتخب أرمينيا الترتيب بدون نقاط.

أرمينيا ضد البرتغال مباراة البرتغال كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال
