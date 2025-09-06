كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب البرتغال بخماسية نظيفة على مستضيفه الأرمنيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم منتخب البرتغال بهدف سجله اللاعب جواو فيليكس في الدقيقة 10.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 21.

وعزز جواو كانسيلو تقدم منتخب البرتغال بهدف ثالث بالدقيقة 32.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لمنتخب البرتغال بالدقيقة 46.

وعاد جواو فيليكس ليسجل الهدف الخامس بالدقيقة 61.

ترتيب منتخب البرتغال وأرمينيا

ورفع الفوز رصيد منتخب البرتغال إلى النقطة 3 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته فيما يتذيل منتخب أرمينيا الترتيب بدون نقاط.

